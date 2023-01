Chi è R' Bonney Gabriel | tutto su Miss Universo 2023

Stile e Trend Fanpage

Miss Universo 2023 è R'Gabriel. La reginetta ha partecipato al concorso come rappresentate degli Usa. La 28enne modella e designer di moda, divenuta la prima filippino - americana a conquistare il titolo di Miss Usa ...È con questa chiara convinzione che R'Gabriel ha vinto il titolo di Miss Universo , prima filippino - americana ad aver vinto la corona di Miss Usa. Miss Italia 2022:è Lavinia Abate, la ... Miss Universo, vince l'americana R'Bonney Gabriel: L'età non ... Miss Universo 2023 è R' Bonney Gabriel. La reginetta ha partecipato al concorso come rappresentate degli Usa. La 28enne modella e designer di moda, divenuta ...Miss Universo 2023 è R' Bonney Gabriel. La reginetta ha partecipato al concorso come rappresentate degli Usa. La 28enne modella e designer di moda, divenuta la prima filippino-americana a conquistare ...