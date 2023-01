Chi è Matteo Messina Denaro | il boss di Cosa Nostra | le stragi | Falcone e Borsellino | e quel bambino sciolto nell' acido

ilmessaggero.it

Messina Denaro: le stragi, Falcone e Borsellino, e quel bambino sciolto nell'acidoMessina Denaro arrestato Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano (Tp) Ciccio, storico ...Messina Denaro, arrestato il boss di Cosa Nostra: latitante da 30 anni, preso in una clinica di PalermoMessina Denaro Figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano (Tp) Ciccio, ... Matteo Messina Denaro, chi è il boss mafioso che fu pupillo di Riina: era latitante dal 1993 Il super latitante boss di mafia Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Ros in una clinica privata di Palermo. L’inchiesta che ha portato alla cattura del c ...Matteo Messina Denaro è stato arrestato oggi, dopo 30 anni di latitanza, mentre era ricoverato in day hospital nella clinica Maddalena di Palermo. Il boss, 60 anni, era ...