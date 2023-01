Chi è Ferdinand Marcos Jr | il presidente delle Filippine

(Di lunedì 16 gennaio 2023)“Bongbong”Jr. è il 17esimo. In seguito alla sua vittoria elettorale, avvenuta nel maggio 2022 contro Leni Robredo, la controversa famigliaè così tornata al potere 36 anni dopo la rivolta popolare che rovesciò l’ex leader, nonché padre diJr. Nel suo discorso inaugurale,Jr. InsideOver.

AlVolante

Nel 1992 cede la carica di presidente del consiglio d'amministrazione aPiëch, assumendo fino al 1997 cariche operative e onorarie nei consigli di sorveglianza dei marchi Volkswagen, Audi, ...[...] Continua a leggere The postMarcos Jr., il presidente delle Filippine appeared first on InsideOver. Chi era Carl Hahn, l'uomo che fece grande la Volkswagen