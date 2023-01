Chi è Attilio Romita? Età | altezza | vita privata e Instagram

IL GIORNO

Cubeddu è nato il 2 marzo 1947 ad Arzana (Nuoro) e ricercato dal 1997 per non aver fatto rientro, al termine di un permesso, nella Casa Circondariale di Badu è Carros (Nuoro), ove era ...I most wanted del Viminale .sono i sei latitanti più ricercati al mondo Dopo l'arresto del boss di Castelvetrano (TP) Matteo Messina Denaro , ne restano cinque:Cubeddu , Giovanni Motisi , Graziano Mesina , Raffaele ... Chi sono i latitanti più pericolosi d'Italia - Cronaca - ilgiorno.it Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto questa mattina, 16 gennaio 2023, scende il numero dei super latitanti non ancora assicurati alla giustizia italiana e inseriti nella lista redatta dal ...La lista dei superlatitanti: ecco chi sono gli uomini a cui gli investigatori danno ancora la caccia dopo l'arresto di Messina Denaro ...