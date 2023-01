Chelsea-Mudryk | è ufficiale | l’ucraino veste Blues I dettagli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilbatte il colpo del mercato invernale sorpassando l’Arsenal e chiudendo per, che ora diventa ufficialmenteIlbatte il colpo del mercato invernale sorpassando l’Arsenal e chiudendo per, che ora diventa ufficialmente. La società inglese ha reso note anche idell’affare chiuso con una cifra di 100 milioni, bonus compresi, e un contratto fino al 2031. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

Ilbatte il colpo del mercato invernale sorpassando l'Arsenal e chiudendo per, che ora diventa ufficialmente blues Ilbatte il colpo del mercato invernale sorpassando l'Arsenal e chiudendo per, che ora diventa ufficialmente blues. La società inglese ha ...Commenta per primo L'arrivo di Mykhayloe di Joao Felix alrischia cdi chiudere le porte a Raheem Sterling . Secondo Football Insider , i Blues sono disposti ad ascoltare offerte per il 28enne esterno offensivo inglese. Chelsea, UFFICIALE l'acquisto di Mudryk: durata del contratto da urlo Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...Sulle prime pagine inglesi di oggi, lunedì 16 gennaio 2023, si parla del successo dell'Arsenal in casa del Tottenham nel derby del Nord di.