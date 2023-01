Chelsea | il mercato non si ferma | pronta un'altra cifra folle da investire

Calciomercato.com

Commenta per primo Ilnon si ferma a Moudrik e continua a spendere sul. Il prossimo colpo, che però arriverà soltanto a fine stagione, è Christopher Nkunku attaccante francese e stella del Lipsia per cui i ...Ildeve essere una risorsa concreta per sognare la salvezza, viste anche le diverse ... specie se in panchina vi è un tattico esaustivo come l'ex, che predilige l'arte del 'bel gioco'. ... Chelsea, un mercato senza fine: si guarda già al prossimo colpo milionario Una vittoria che permette alla formazione di Arteta di proseguire nel dominio in classifica (+8 sul Manchester City secondo). E poi spazio al mercato con il colpo Mudryk messo a segno dal Chelsea per ...Dopo Badiashile, Fofana, Mudryk e Joao Felix il Chelsea non si ferma e prepara l'ennesimo colpo di gennaio: Christoper Nkunku, attaccante del Lipsia. Lo ha confermato il ds dei tedeschi Eberl alla ...