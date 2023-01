Chelsea | da quando Boehly è presidente ha speso oltre 458 milioni

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilè l’assoluto protagonista del mercato di gennaio e con l’acquisto di Mykhaylo Mudryk porta a tre i colpi in entrata per la formazione di Graham Potter. I Blues stanno vivendo una stagione complicata e attualmente occupano la decima posizione in Premier League a meno 10 punti dalla quarta posizione. Calcio e Finanza fa i conti in tasca al club daè arrivatoalla presidenza. Partendo dagli acquisti più recenti, l’investimento più oneroso nel mercato invernale non può che essere quello di Mykhaylo Mudryk, che vestirà la maglia delper 70di euro, più 30di bonus da corrispondere allo Shakhtar Donetsk. In tutto Graham Potter ha visto arrivare a gennaio altri 4 acquisti per affrontare i diversi infortuni che hanno colpito la sua rosa: Mykhalo ...