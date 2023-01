Il Foglio

La premessa èquest'anno il livello dei 28 brani del Festival di Sanremo 2023 è alto . Ed è già unanotizia per la musica italiana. Abbiamo ascoltato, oggi in anteprima, negli studi di "tempofa" ...'Sei la cosa piùci sia' , recita il messaggioMessina Denaro aveva indirizzato alla 'sua' Maria affidandolo a uno dei 'pizzini' , intercettati dagli investigatori. La Mesi pensava anche alle innocenti ... Che bella era la “Lollo”, diva naturale di un’Italia più simpatica della nostra Veniva da un paese che usciva stremato dalla guerra e sognava l’abbondanza: già alla famosa Miss Italia del 1947 fu un trionfo di signorine grandi forme. L’entertainment si accendeva contrapposizioni ...Una storia senza tempo messa in scena con stile ed entusiasmo dal “Teatro Incanto”, per il nuovo appuntamento con il cartellone di “Domenica d’Incanto”. Una performance colorata come un arcobaleno e d ...