Ceglie Messapica | 49enne morto in casa da due settimane | il cane fa ritrovare il corpo L' uomo era malato

Tutto è accaduto in provincia di Brindisi, a, quando secondo la Gazzetta del Mezzogiorno Carabinieri e Polizia del posto hanno scoperto il cadavere di un uomo, il signor Luciano ...Il continuo abbaiare del cane ha allertato le persone, fino al rinvenimento del corpo sabato sera. I carabinieri hanno trovato il cadavere in casa ae la prima valutazione fatta dal personale del 118 fa risalire il decesso a circa quindici giorni prima. L'uomo, che era seguito dai servizi sociali ed era piuttosto conosciuto nel ... Ceglie Messapica: morto da due settimane, viene ritrovato grazie ai guaiti disperati del cane Il continuo abbaiare del cane ha allertato le persone, fino al rinvenimento del corpo sabato sera. I carabinieri hanno trovato il cadavere in casa a Ceglie Messapica e la prima valutazione fatta dal p ...Appello dei volontari del gruppo Fb “Dacci una zampa Ceglie e Amici di Snoopy Mesagne”: morto e trovato grazie ai guaiti del suo cane che cerca un umano ...