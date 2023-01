' C' è anche la Juve su un difensore bosniaco del Malmo'

Tuttosport

A rivelarlo è stato il procuratore del calciatore ai microfoni RB Sport, il quale ha elencato, oltre alla Juventus,Tolosa , Schalke 04 e Besiktas sulle tracce del suo assistito. Drizza le ...Del Piero prosegue: 'Ne ho mangiata di m***aio ai mieti tempi. Il percorso per ritornare a vincere, e mi riferiscoal Napoli e altre squadre, lo avete visto, non è semplice. Ricostruire ... «Buongiorno!», Juve: Vlahovic c'è. E anche Pogba L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e gli altri ex vertici del club bianconero entreranno per la prima volta in tribunale il 27 marzo. È stata fissata per quella data l’udienza preliminare ...Ci sarebbe anche la Juventus tra i club che hanno mostrato un interesse nei confronti di Dennis Hadzikadunic, difensore bosniaco ma con cittadinanza svedese che attualmente è in forza al Malmo con la ...