Tiscali Notizie

La lettera ai ministri La missiva è vergata da, Raffaele Donini , assessore alla Sanità dell'Emilia Romagna, una delle Regioni con il più alto tasso di efficienza, compresi i Lea (livelli ...Ingiustizie, intercettazioni telefoniche, un clima di asfissiante controllo, la... per un po' coperto dalla crisi, ma ora impietosamente evidente. Per il prossimo conclave, Pell ... Catastrofe sanitaria annunciata: gli assessori regionali scrivono al governo. "Subito fondi strutturali o sarà la fine del Ssn" "Servono finanziamenti" è il succo della lettera che l'assessore regionale alla salute, a inviato ai ministri della Salute e dell’Economia e Finanze a nome della Commissione Salute nazionale ..."È necessario e indifferibile programmare rapidamente un intervento straordinario e strategico, non di natura meramente emergenziale, in grado di ...