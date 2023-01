Castroman | «La Lazio mi emoziona ancora»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le parole di Lucas Martin, ex centrocampista della, sul suo rapporto con la squadra biancoceleste Lucas Martin, ex centrocampista della, ha parlato a Radiosei. PAROLE – «Laè stata un pezzo della mia vita, mi fa piacere parlare con voi. Dopo 21 anni è incredibile risentire la cronaca del mio gol. Quando stavo in panchina guardavo Zoff e pensavo nella mia testa di mettermi perché non potevamo perdere la partita. Quel derby per me è stato meraviglioso, quel pareggio è stato come una vittoria, non solo in campo ma anche fuori: mi ha fatto rimanere nel cuore dei tifosi laziali. Alcuni miei amici argentini sono venuti a Roma e quando pronunciavano il mio nome avevano reazioni contrastanti da tassisti laziali o romanisti. La grandezza di quel gol sta anche in ...