Caso Angela Celentano | nuovo colpo di scena | ecco dove si troverebbe

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Social., si segue la “pista turca”: tutte le novità. Nell corso della giornata di sabato 10 agosto 1996,, una bambina di 3 anni in gita con i genitori e un gruppo di conoscenti sul monte Faito (Napoli), sparì e non venne più ritrovata. Della bambina, che oggi dovrebbe avere 30 anni, si sono perse le tracce, nonostante segnalazioni varie rivelatesi negli anni poi piste che non hanno portato a niente. Ora però la gip di Napoli, Federica Colucci, ha detto no all’archiviazione dell’ultima indagine sulla scomparsa di, quella che porta alla cosiddetta “pista turca”.Leggi anche –>, potrebbe arrivare la “svolta”: le ultimissime...

Corriere della Sera

Tutto questo messo a verbale, assieme alla fotografia della presuntae a molto altro. Il 'presunto' finto padre La giudice Colucci decide di non archiviare il. 'È vero' scrive in sostanza ...Tutto questo messo a verbale, assieme alla fotografia della presuntae a molto altro. Il 'presunto' finto padre La giudice Colucci decide di non archiviare il. 'È vero' scrive in sostanza ... «Angela Celentano è in Turchia»: la gip chiede di indagare ancora Angela Celentano scomparsa da Napoli: torna in auge la pista della Turchia. Si tratta di scampoli sull'indagine della "pista turca" ...Quel 10 agosto 1996 Angela Celentano aveva 3 anni e con suo padre Catello, sua madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi, partecipava a una gita ...