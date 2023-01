Casini | M5s e Terzo Polo sono due piranha che vogliono mangiare il Pd

Adnkronos

Quanto ai potenziali alleati, dunque M5S e Terzo Polo, per Casini stanno facendo i 'piranha' con il Partito democratico, dunque 'il Pd faccia il Pd anziché preoccuparsi delle alleanze'. Alla riforma del presidenzialismo sono contrarissimo. In Italia c'è una crisi globale, siamo sempre in crisi, dai partiti ai ministri, l'unica cosa che non è in crisi è l'istituzione del Presidente...