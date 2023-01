Case green | tre motivi per cui la direttiva Ue colpisce di più l’Italia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Confedilizia è riuscita in questi giorni – dopo averlo fatto nel dicembre del 2021 (quando si ottenne di far eliminare dalla bozza diil divieto di vendita e di affitto degli immobili non conformi) – a portare all’attenzione dei media e della politica il progetto di rifusione dellaUe sull’efficienza energetica nell’edilizia, contenuto nel pacchetto “Fit for 55”. Nel testo della proposta, ora all’esame del Parlamento europeo, sono presenti una serie di norme che dispongono interventi obbligatori sugli immobili finalizzati a far scomparire quelli con ridotte prestazioni energetiche, secondo una tempistica molto ravvicinata. In particolare, tra le proposte di compromesso che saranno poste all’esame della Commissione energia del Parlamento europeo il prossimo 9 febbraio, gli edifici residenziali e le unità immobiliari dovranno ...