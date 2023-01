Case green | cosa prevede la direttiva europea

ilmessaggero.it

'No, non sara' semplice bloccare' la direttiva dell'Unione europea sulle. Cosi' il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, intervistato al convegno Assimpredil Ance, a chi gli chiedeva dell'ipotesi che l'Italia possa opporsi alla proposta ...Ad oggi è in discussione una normativa sullea Bruxelles, tuttavia in Italia questa non sarebbe implementabile in quanto prevede l'obbligo per tutte le abitazioni occupate di diventare, ... Case green, ecco tutti i costi per condomini o ville. Sette abitazioni su dieci sono nelle classi energetiche SINGAPORE - Ng Yu Zhi, the alleged perpetrator of a US$1.1 billion nickel trading scam, has been declared a bankrupt ahead of a hearing on his criminal case in State Courts on Tuesday. Read more at ...Prime Minister Rishi Sunak said the new laws will give forces “more clarity to crack down on guerrilla tactics” used during marches. But Labour peer Baroness Chakrabarti branded the bill “draconian” ...