Carroll Shelby Centennial Edition | serie limitata per il centenario del Fondatore – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Questa nuova auto in edizionecelebrae onora i suoi numerosi successi”. Con queste parole Vince LaViolette, vice president of operations e chief of R&D diAmerican, ha presentato laspeciale di soli 100 esemplari della, vettura speciale progettata per festeggiare ildel. Lanasce su base Ford Mustang GT 2023, ed è spinta da un 5.0 V8 da 750 cavalli che può essere abbinato sia a un cambio manuale che automatico. Disponibile sia in versione cabrio che fastback, ogni esemplare della tiratura ...