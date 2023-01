Caro carburanti | Decreto Trasparenza in Gazzetta | sanzioni | prezzi | nuovo bonus trasporti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Dal 1° gennaio 2023, dopo un mese in cui il taglio alle accise era stato dimezzato, lo sconto su benzina e diesel deciso dal governo Draghi è stato definitivamente cancellato. Dal primo giorno delanno si è assistito nuovamente al fenomeno del: in molte stazioni di servizio il prezzo è infatti risalito fino a toccare i 2 euro al litro. Il governo ha puntato il dito sulle condotte speculative dei gestori, e non potendo intervenire con untaglio alle accise a causa della mancanza di coperture ha varato, con il CdM del 10 gennaio, il, un-legge che introduce disposizioni urgenti in materia dideideie di rafforzamento dei poteri di ...

Le irregolarità riscontrate riguardano l'applicazione alla pompa di un prezzo diverso da quello pubblicizzato e l'omessa comunicazione dei prezzi del carburante al portale 'osserva prezzi'.Ilcarburante è da mesi un grande problema per gli automobilisti alle prese con continui rincari ... Così emerge da un'analisi di Facile.it che ha analizzato il prezzo deiin 12 nazioni ...Il caro carburante è da mesi un grande problema per gli automobilisti alle prese con continui rincari tanto che l'Italia si aggiudica un triste primato, ...Bonus carburante di 200 euro, buono per l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici, maggior controllo: ecco come il Governo vorrebbe aiutare i cittadini.