Caro carburanti | cosa prevede il decreto

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Continua a far discutere il '', dopo la cancellazione dello sconto sulle accise dall'1 gennaio.ilpubblicato il 14 gennaio in Gazzetta Ufficiale per contrastare l'aumento dei prezzi? Innanzitutto il ritorno dell' accisa 'mobile ', poi il rafforzamento dei poteri di Mister Prezzi (il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ...

Continua a far discutere il '', dopo la cancellazione dello sconto sulle accise dall'1 gennaio. Cosa prevede il decreto pubblicato il 14 gennaio in Gazzetta Ufficiale per contrastare l'aumento dei prezzi ...2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Prezzi Benzina Economia e Mercato Articolo, decreto trasparenza: un mese per adeguare i cartelloni 104 16 Gennaio ...Dopo gli ultimi ritocchi, il decreto trasparenza per contrastare il caro carburanti è entrato in vigore definendo una serie di misure, tra le quali l'obbligo per i gestori di esporre nei distributori ...dopo aver ripristinato le accise sul carburante è sembrato scaricare la responsabilità del caro benzina e del diesel sui distributori, parlando di possibili fenomeni di speculazione.