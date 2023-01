Caro carburante | prezzi irregolari | l’Antitrust avvia ispezioni in tutta Italia

Adnkronos

Il centrodestra di governo ha traballato sul caso delma la premier Meloni ha rimesso in riga gli alleati. La prossima sfida sarà il federalismo, una riforma divisiva che potrebbe ...Si dovrà fare un'attenta analisi sulla filiera del, ma ora non si poteva fare altrimenti. Penso sia stata adottata la misura corretta nel contesto attuale che vedeva le famiglie in ... Caro carburante, irregolarità su prezzi: Antitrust avvia ispezioni Dopo gli ultimi ritocchi, il decreto trasparenza per contrastare il caro carburanti è entrato in vigore definendo una serie di misure, tra le quali l'obbligo per i gestori di esporre nei distributori ...I rappresentanti dei benzinai si sono detti "molto insoddisfatti" del decreto carburanti per la colpevolizzazione della categoria.