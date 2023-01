‘Cardarelli’ | madre e figlia partoriscono a poco più di 24 ore di distanza

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMara e Paola condividono la stanza di degenza del Cardarelli nel reparto di ostetricia e ginecologia ed hanno dato alla luce apiù di di 24 ore didue bellissimi bambini: Futura e Giovanni. La particolarità di questo doppio parto, però, è che Mara e Paola sonoe hanno partorito in modo spontaneo. Mara ha 35 anni, nel 2002 quando nacque laPaola ne aveva 15, oggi insieme hanno scelto l’ospedale napoletano per gli elevati standard di sicurezza che garantisce alle partorienti ed ai bambini. Futura e Giovanni pesano rispettivamente 3,8 kg e 3,4 kg e sono in ottima salute, così come le loro madri; già nei prossimi giorni potrebbero essere dimesse. Il punto nascita del Cardarelli viene sempre più scelto da molte mamme per le elevate competenze ...