Carburanti | benzinai in rivolta contro il decreto | Inaccettabili sanzioni di 6mila euro e chiusura dopo 3 violazioni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) 'Testo da migliorare' 'Il testo deldeve essere migliorato in sede di conversione', avverte Giuseppe Sperduto, presidente di Faib Confesercenti. Gli esponenti della categoria apprezzano 'l'...

Leggi Anche Caro, Meloni: 'Nessuno scaricabarile, coi soldi delle accise abbiamo tagliato le tasse sul lavoro' Codacons: misure insufficienti Per quanto riguarda il peso del caro energia ...Dare la colpa ai'speculatori' dell'aumento delle accise votato dal governo è stato un autogol'. Le opposizioni somigliano al Bartali che ripete stancamente 'l'è tutto da rifare'. Al netto ...(Teleborsa) - È entrato in vigore ieri il decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del G ...Questa mattina, l’Antitrust ha lanciato una serie di ispezioni nelle sedi di cinque compagnie petrolifere, nate dalle segnalazioni della ...