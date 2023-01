Vanity Fair Italia

I dati - Covid della Cina Verso ilIn questo clima di presunto miglioramento della situazione, 1 miliardo e oltre 400 milioni di cinesi stanno vivendo la settimana che porterà, ...Anche la comunità cattolicafa i conti con la pandemia piangendo le sue vittime, ma anche ... (Papa Francesco, Messaggio per la Giornata mondiale della pace di2023) In effetti, siamo ... Capodanno cinese 2023: dove festeggiare e come l'anno del coniglio a Milano, Roma, Padova e Prato La raccolta delle ciliegie cilene è iniziata prima nel 2022, con oltre una settimana di anticipo rispetto all'anno precedente. Jon Clark, amministratore delegato di FGA Farming, la ...La mossa arriva dopo ripetute richieste dell’Oms per tranquillizzare la comunità internazionale. Si teme però che l’ondata sia ancora in crescita nelle aree rurali alimentata dagli spostamenti per il ...