Canzoni Sanremo 2023 bocciate | Mengoni sul podio | le pagelle della stampa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Finalmente abbiamo le primesulledi. Nella mattinata di lunedì 16 gennaiolaha avuto modo di ascoltarle in anteprima. Quasi tutte le valutazioni concordano sul fatto che Amadeus abbia puntato sulla quantità e non sulla quantità. Gran parte dei brani, infatti, ha ricevuto dei giudizi negativi e delle basse valutazioni. Quello che forse manca è la canzone sorprendente: i primi ascolti sono sempre complessi, l'audio non è ottimale e le versioni sono quelle che sentiremo in rotazione radiofonica si spera per tanto tempo. Facendo una sintesi di gran parte delle valutazioni fornite da Il Messaggero, Tv Sorrisi e, Il Messaggero e le testate giornalistiche più importanti del nostro Paese, potrebbero piazzarsi Marco ...

Il Sole 24 ORE

Lo ha detto il direttore artistico del Festival di, Amadeus, questa mattina a Milano per la presentazione dei brani in gara, in riferimento al fato che sarà la prima edizione dal 2021 senza ...Queste le sensazioni che si colgono subito dopo l'ascolto in anteprima delle 28in gara al Festival di, quarta edizione consecutiva diretta da Amadeus , in programma dal 7 all'11 ... Sanremo 2023, tutte le canzoni ascoltate in anteprima (con pagelle) Sono state presentate questa mattina dal direttore artistico Amadeus le 28 canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, dal 7 al 11 febbraio ...16 gen 2023 - Amadeus in console, tra ballate, ballabili e autori importanti per i 28 brani: le prime impressioni ...