Campionato | La 2^ giornata di ritorno | programma e arbitri

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La 2^didelSerie D è indomenica 15 Gennaio alle 14.30. Il turno si apre con due anticipi al sabato. Sei le variazioni di orario. AnticipiSabato 14 Gennaio alle 14.30 si giocano le partite del Girone G Atletico Uri-Aprilia e Real Monterotondo-Frascati. Variazioni di orarioAlle 14.00 prendono il via Arzachena-Paganese e Casertana-Ilvamaddalena (G), alle 15.00 Fasano-Puteolana, Nardò-Matera (H) e Lamezia-Castrovillari (I). Cambi di campoChieri-Castellanzese si gioca al campo “Dino Marola” di Vinovo (To), Arconatese-Casatese (B) al “Gianni Brera” di Pero (Mi), San Luca-Catania al “Raffaele Macrì” di Locri (Rc) e Acireale-Canicattì (I) al “Giuseppe Gaeta” di Enna. Variazioni definitive di campoAlcione Milano e Bitonto da oggi fino al termine della stagione giocheranno le partite ...

