(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ci si avvicina a grandi passi all’inizio della stagione di F1. Il Mondialenoncaratterizzato dai notevoli cambiamenti regolamentari dell’anno passato, sul fronte tecnico, tuttavia c’è sempre grande interesse rispetto alla presentazione delle nuove monoposto che precederanno i test pre-season che si terranno dal 23 al 25 febbraio a Sakhir (Bahrain), mentre l’inizio del campionato è in programma sempre sulla pista citata il 5 marzo. Laa effettuare, dunque, la presentazionela Redil 3 febbraio.l’anno scorso nel Mondiale eanche a mostrare le forme della nuova monoposto la scuderia di Milton Keynes, anche seda verificare se si tratterà di un vernissage come quello dell’anno scorso, nel quale non fu la RB18 ...

OA Sport

Per leinvece HARMONT & BLAINE, Brioni, Woolrich e Pal Zileri . Sabato giornate ... Il 16 Gennaio 2023 Il lunedi mattina indue big della moda. Infatti, sfileranno Zegna e ...... è quello su cui scommette Nella mente di Raffaello , inal Palladio Museum di Vicenza ... La rassegna vicentina, con disegni originali, modelli,virtuali mette a confronto gli ... Calendario presentazioni F1 2023: Ferrari svelata a San Valentino, Red Bull sarà la prima Lasciate alle spalle le gare di Wengen e di St. Anton, la Coppa del Mondo di sci alpino si prepara per uno dei weekend in assoluto più attesi della stagione. Tra il 20 ed il 22 gennaio infatti gli uom ...Al via la settimana della moda maschile a Milano. In passerella le collezioni fall winter 2023/24. Tantissimi gli appuntamenti per la stagioni, ma vediamo ...