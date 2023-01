Calciomercato Serie A LIVE | vice Immobile per la Lazio | Smalling tra Inter e Juve | Correa-Barcellona

(Di lunedì 16 gennaio 2023): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulinvernale con aggiornamenti ora dopo ora: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con le news della redazione di Calcio News 24. LUNEDI’ 16 GENNAIO Cagliari, a centrocampo Ranieri vuole Nainggolan (CLICCA QUI) Torino, giornata decisiva per Ilic del Verona (CLICCA QUI), dalla Spagna ipotesi scambio con iltra Depay e(CLICCA QUI) Roma, derby d’Italia per(CLICCA QUI) Atalanta, pronta offerta dall’Inghilterra per Zapata (CLICCA ...

La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l'impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza inA e gli augura le migliori ...La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l'impegno profuso nel raggiungere lo storico traguardo della salvezza inA e gli augura le migliori ... Le notizie di calciomercato del 15 gennaio Adesso è ufficiale: la Salernitana ha esonerato il tecnico Davide Nicola. “La Società ringrazia il tecnico per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, per l’impegno profuso nel raggiungere lo ...Il valore della rosa del Sassuolo, quart'ultimo con appena 16 punti Continua la crisi del Sassuolo. La squadra di Alessio Dionisi non vince da 7 partite ufficiali in cui ha subito 15 gol, riuscendone ...