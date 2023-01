Calciomercato Napoli | il Leeds in vantaggio per Ounahi

CalcioNapoli24

In esclusiva a.it Marco Ballotta su Alex Meret, la lotta scudetto e la nuova generazione di portieri italianiLa slinding doors di- Juventus arriva al minuto 47 del primo tempo. E' Alex Meret a ......un contatto per parlare di un clamoroso doppio scambio da chiudere nella finestra di... Leggi Anche Milan e Inter volano da Bin Salman: con questola Supercoppa è già quasi ultima ... Calciomercato Napoli: 3 top club in città per prenderlo, il prezzo Il Milan rischia di abbandonare la pista, almeno per il momento, per arrivare al talento seguito ormai da tempo.Intervenuto durante “L’Editoriale” condotto da Francesco Tringali, il direttore Paola De Paola ha voluto dire la sua in merito all’ultima giornata di Serie A.