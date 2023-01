Calciomercato Milan – Si avvicina Raveyre | contatti col Saint-Etienne

Pianeta Milan

Senza un trofeo in bacheca l'exe Cagliari rischia grosso, ma intanto deve trovare le soluzioni per rimettere in carreggiata la sua Juventus e riscattare subito la scoppola di Napoli. Allegri ...Mourinho insomma non raccoglie la provocazione, a differenza di altre risposte in cui ha punzecchiato Inter,e Juve. Anche se il riferimento, all'assenza di Zaniolo, pur non nominato, era ovvio. Calciomercato Milan – Un nuovo attaccante ora Il pensiero di Maldini Ormai cominciata da più di due settimane, la sessione invernale di calciomercato ha visto il Milan procedere con il freno a mano tirato. L’acquisto del portiere Vasquez dal Guaranì, chiamato a miglior ...La partita Milan - Inter di Mercoledì 18 gennaio 2023: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, calcio d’inizio alle 20 ...