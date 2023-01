Calciomercato Lazio | ancora nessuna offerta per Milinkovic-Savic

(Di lunedì 16 gennaio 2023) : la situazione contrattuale del centrocampista Secondo quanto riferito da Sky Sport, Sergejnei prossimi mesi dovrà decidere il suo futuro e valutare l’eventuale rinnovo con la. Rinnovo chenon ha sottomano, visto che il club biancoceleste sta preparando la proposta. Ad oggi a Lotito non sonopervenute offerte da nessun club. Potrebbero arrivare, e a qual punto lafarà la sua scelta: accettare oppure correre il rischio di perderlo a parametro zero nel 2024. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Niente giorno di riposo per la Lazio dopo la vittoria contro il Sassuolo. Questa mattina alle 11 i biancocelesti si sono ritrovati a Formello, per iniziare da subito a preparare la sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Giovedì ... "La Lazio è una società per azioni quotata in borsa e una realtà importante del mondo del calcio, con una grande storia, ma oggi è prima di tutto ..." Il presidente biancoceleste prova a mediare fra Tare e Sarri ROMA (ITALPRESS) - Claudio Lotito indossa i panni del paciere e prova a mediare fra ...