Calciomercato Inter | abbassata la richiesta per Dumfries

(Di lunedì 16 gennaio 2023), i nerazzurri abbassano laper Denzel: si passa da sessanta a quaranta milioni L’si è forse resa conto che la cifra di 60 milioni per Denzelera proibitiva per chiunque, e come rende noto TMW ha abbassato il costo del cartellino dell’olandese a 40 milioni. Echi d’esse sopraggiungono dalla Premier League, col Chelsea che ha chiesto informazioni senza però presentare un’offerta concreta (e con l’acquisto di Mudryk e i 100 milioni spesi è plausibile pensare che non lo faccia), mentre il Manchester United viaggia su tutt’altra linea e potrebbe affondare nei prossimi giorni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mourinho insomma non raccoglie la provocazione, a differenza di altre risposte in cui ha punzecchiato, Milan e Juve. Anche se il riferimento, all'assenza di Zaniolo, pur non nominato, era ovvio.Proprio di Meret parla in esclusiva a.it uno che di parate se ne intende: Marco ... Sugli azzurri ho sentito critiche eccessive dopo l'per una partita persa: si sta esagerando'. L'...L'Inter di Simone Inzaghi è al lavoro in vista della finale di Supercoppa italiana contro il Milan di Stefano Pioli. Mercoledì alle ore 20:00 a Riyad le due compagini di Milano sono pronte a contender ...Complessivamente l’Inter ha 3 reti in più dei cugini (pur concludendo ... con Lautaro “in testa” con 2 gol. Calciomercato Lazio, ancora nessuna offerta per Milinkovic-Savic: la situazione contrattuale ...