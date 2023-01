Calciomercato | ex Juventus torna in Serie A Mourinho lo aspetta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Mancano solamente due settimane alla fine del: le big attendono le occasioni per rinforzare i propri organici in questa fase invernale PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Mancano solamente due settimane alla fine del. Quella del 2023 è sicuramente una delle sessioni invernali più povere di questi ultimi dieci anni: nessuno dei Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Juventus News 24

Commenta per primo Lacambierà volto e fra gli uomini che restano in dubbio c'è anche Federico Cherubini . L'attuale ds potrebbe essere sostituito e non promosso a dg, secondo la Gazzetta , con un direttore ...OCCHIO AL MERCATO - Vlahovic è al centro della, a meno che arrivi un'offerta che possa cambiare tutto. Chelsea e soprattutto Arsenal, che perso Mychajlo Mudryk, cerca un rinforzo in attacco. ... Calciomercato Juve, che flop: 425 milioni spesi in tre anni per due quarti posti Inter, idea Correa-Depay Era stato già in odore di arrivo in Serie A fronte Juventus in estate, a distanza di mesi torna caldo il nome di Depay, che fatica al Barcellona nonostante il buon Mondiale ...Luca Pellegrini, terzino sinistro classe 1999 della Juventus, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte, potrebbe presto accasarsi alla Lazio: stando a quanto riportato dai colleghi ...