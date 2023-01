Calcio | stasera De Laurentiis a Report | Ho usato Agnelli…

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “HoAgnelli perché mi serviva che lui mi andasse in c… ai fondi che erano un’altra str…”. Parola di Aurelio De, intervistato dache ha dedicato uno dei suoi servizi sull’inchiesta Prisma che indaga sui conti della Juventus. “Tutti i morti di fame della Lega per un tozzo di pane stavano vendendo i prossimi sette-otto anni a un fondo – ha spiegato il presidente del Napoli in un’anticipazione della puntata che andrà in onda questa sera su Rai3 – Allora io dico ‘ma siete matti?’ e quindi hoAgnelli perché chiaramente se entrava il fondo non gli permettevano di fare la Superlega. E lui si è scagliato contro i fondi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

