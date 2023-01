Calcio | Shakhtar incassa 100 mln dalla cessione di Mudryk | ne dona 24 ai soldati di Mariupol

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Donetsk, 16 gen. - (Adnkronos) - LoDontesk hato 100 milioni di eurodi Mykhailoal Chelsea e ha deciso dirne una parte, circa 24 milioni di euro, aiucraini impegnati nella guerra e alle loro famiglie. Ad annunciarlo è Rinat Akhmetov, oligarca ucraino e proprietario dell'acciaieria di Azvostal, lo stabilimento metallurgico di. Il patron delloha infatti lanciato il progetto 'Cuore di Azovstal' con l'obiettivo di "aiutare i difensori die le famiglie deicaduti". "Per garantire la trasparenza, il progetto avrà un team professionale indipendente che sarà in contatto con i difensori dell'Azovstal, le loro famiglie, ...

Sport Mediaset

Il patron delloha infatti lanciato il progetto " Cuore di Azovstal " con l'obiettivo di "... e se oggi siamo ancora in grado di parlare delucraino è grazie al nostro esercito, alla ...In tempi di guerra, anche ilpuò fare qualcosa. Sono clamorosi gli sviluppi del passaggio al Chelsea di Mychajlo Mudryk , gioiellino delloDonetsk e dell' Ucraina . La cifra è mostruosa, 100 milioni di euro per un ... Shakhtar, 100 milioni dal Chelsea per Mudryk: 23 andranno ai soldati ucraini - Sportmediaset Donetsk, 16 gen. – (Adnkronos) – Lo Shakhtar Dontesk ha incassato 100 milioni di euro dalla cessione di Mykhailo Mudryk al Chelsea e ha deciso di donarne una parte, circa 24 milioni di euro, ai soldat ...Il passaggio di Mykhailo Mudryk dallo Shakhtar Donetsk al Chelsea frutterà al club ucraino 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un incasso da sogno per un club il cui proprietario è l'oligarca ...