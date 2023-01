Calcio | Carraro ' Playoff in Serie A mi sembra invenzione forzata'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) "Nessun Paese europeo importante ha i". ROMA - "Nessun Paese europeo importante ha i. Migiusto averli in B e in C, ma inA mi sembrerebbe un'un po'. La ...

SPORTFACE.IT

Parlando del futuro delha infine parlato del recente Mondiale in Qatar come di un nuovo punto di partenza: "Noi abbiamo sofferto perché non c'era l'Italia, ma questo Mondiale è stato ...ha poi sottolineato il lavoro di De Laurentiis : 'Dal 2004 ha fatto un lavoro straordinario facendo coincidere i risultati sportivi ai conti in ordine' . E anche Giancarlo Abete , intervenuto ... Napoli, il commento di Carraro sullo Scudetto 'Nessun Paese europeo importante ha i playoff'.ROMA (ITALPRESS) - 'Nessun Paese europeo importante ha i playoff. Mi sembra giusto averli in B e in ...(Adnkronos) - "Napoli rullo compressore De Laurentiis dal 2004 ha fatto un lavoro straordinario facendo coincidere i risultati sportivi ai conti in ordine. Io penso che lo scudetto al Napoli farebbe ...