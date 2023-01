Calcio | Bagni | ' contro Juventus avevo previsto 4-0 per il Napoli | mai pensato a scontro scudetto'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "La Juve era stata costruita con un giocatore che non abbiamo mai visto in campo come Pogba e un altro che ha dato poco come Di Maria. Ma devo dire che non mi sono fatto abbagliare dalle otto vittorie consecutive senza prendere gol,un 4-0 per il". Lo dice Salvatoreai microfoni di Radio Anch'io sport. "Ma se ti difendi e bastail, prima o poi il gol lo prendi e ne prendi più di uno perché non sai dove tappare i buchi, sugli esterni ti puntano, in mezzo c'è Osimhen che fa reparto da solo, a centrocampo c'è uno sbarramento con qualità dietro sono impenetrabili. Non ho mai creduto che-Juve fosse uno sdiretto".

Parola di Salvatore, ex Napoli ai tempi di Maradona, a Radio Anch'io Sport. "Il Napoli andrà molto avanti anche in Champions League. Non ha punti deboli neanche in Europa e può vincere anche la ...