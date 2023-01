Cagliari-Nainggolan | il centrocampista in cima alla lista di Ranieri

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ilricerca di une indei desideri dici sarebbeIlricerca di une indei desideri dici sarebbe. Dopo il ritorno dell’allenatore capitolino, la società sogna un altro grande ritorno in Sardegna, quello del belga. L’ex rossoblù è a disposizione del club sardo e aspetta soltanto una chiamata per poter vestire nuovamente la maglia del, come riportato da L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilè alla ricerca di un centrocampista e in cima alla lista dei desideri di Ranieri ci sarebbeIlè alla ricerca di un centrocampista e in cima alla lista dei desideri di Ranieri ci sarebbe. Dopo il ritorno dell'allenatore capitolino, la società sogna un altro ...Subito nel segno di "Sir Claudio" Ranieri sembra aver già rianimato ilrientrato in zona ... E dal mercato potrebbero arrivare rinforzi importanti come. Stesso discorso per il Bari ... Nainggolan torna a Cagliari dopo l'addio di Pereiro L'uscita di Gaston Pereiro (non sarà l'unica) apre ad un ritorno importante Il sudamericano libera di fatto un ingaggio importante ...Il calciomercato del Cagliari passa anche attraverso il possibile ingaggio del centrocampista belga Radja Nainggolan ...