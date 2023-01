Caffè “Milano Intenso” | limited edition Nespresso con Chiara Ferragni

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 16 gennaio 2023)amplia la gamma “Ispirazione Italiana” con il” e una collezione in edizione limitata co-progettata con l’icona della moda italiana, ispirata alla cultura delin Italia.– Un viaggio alla scoperta dell’amore italiano per il, per iniziare l’anno in grande stile cone l’icona della moda italiana. Ispirata dai deliziosi sapori e dalle tradizioni delitaliano,ha co-sviluppato una collezione in edizione limitata con, ampliando la celebre gamma Ispirazione Italiana con il lancio del...