stentano più del previsto, ma ci saranno, all'atteso appuntamento del prossimo fine settimana, l'una di fronte all'altra. I New York Giants indossano invece gli abiti di ...Bills potrebbero avere un tifoso in più sugli spalti in vista del loro primo turno di ... dopo l'arresto cardiaco subito in campo un paio di settimane fa nel match contro iBengals, ... Buffalo e Cincinnati vincono e si ritrovano. Giants da favola a Minneapolis Due pronostici rispettati e una sorpresa nella seconda giornata delle partite di wildcard. Stanotte il primo turno si chiude con Tampa Bay-Dallas ...Con i tre match della domenica siamo entrati nel vivo del lungo fine settimana del “Super Wild Card Round”, primo turno dei Play-offs NFL 2023. Nella NFC i New York Giants passano in casa dei Minnesot ...