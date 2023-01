Brutto infortunio per Ospina | l’Al-Nassr pensa di sostituirlo con Navas

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Durante il derby arabo tra Al-Shabab e Al-c’è stato uno scontro durissimo che ha visto coinvolto l’ex portiere del Napoli, David. Il colombiano è stato sostituito nei minuti di recupero. L’è stato davveroè stato immobilizzato sulla barella e poi trasferito all’esterno dello stadio con un’ambulanza. L’ex portiere azzurro è uscito in barella, con il viso coperto dalle lacrime. Nelle ore successive al match la squadra die Cristiano Ronaldo ha fatto chiarezza sulla situazione, riportando l’esito degli esami: frattura al gomito. Il portiere colombiano dovrà stare fuori per circa sei settimane, come reso noto dal club saudita. Si apprende che l’ex Napoli è volato a Madrid per consultare uno specialista e valutare se sia opportuno ricorrere a ...

