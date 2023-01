Bruno Venturini | al Comunale l’omaggio a Caruso | “Non dev’essere mai dimenticato

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, al secolo Bonaventura Esposito, rende omaggio acon un progetto discografico e un tour. Titolo dello spettacolo “racconta ecanta la Napoli die altre storie” che il tenore porterà sul palco deldi Benevento il 18 febbraio alle 20,45. “Il 23 febbraio sarà il 150esimo anniversario della nascita di Enrico: credo che vada degnamente celebrato e che questo grande artista non vada mai. La prefazione al nuovo disco la firma Riccardo, suo nipote” spiegasulle colonne de La Repubblica. Il rapporto tra il cantante di Pagani e il grande tenore partenopeo nasce in un modo quasi surreale: “Anni ...

La Repubblica

A consegnarlo l'assessore comunale Simone, presenti Pier Luigi Borella, coordinatore del ... Tra i premiati Uto Ughi eTosi, Mara Venier, Giancarlo Ligabue, Egidio Martini, Alvise Zorzi, ...A consegnarlo l'assessore comunale Simone, presenti Pier Luigi Borella, coordinatore del ... Tra i premiati Uto Ughi eTosi, Mara Venier, Giancarlo Ligabue, Egidio Martini, Alvise Zorzi, ... Bruno Venturini: “Un disco e un tour il mio tributo a Enrico Caruso” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...E' stato consegnato stamani, nelle Sale Apollinee del Teatro La Fenice, il premio 'Veneziano dell'anno 2022', giunto alla 43/a edizione e attribuito dall'associazione Settemari a Marco Balich, organiz ...