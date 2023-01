Brescia | Cellino ci ripensa | esonerato Aglietti e dopo 26 giorni richiama Clotet

L'Unione Sarda.it

Tanto è durato l'interregno di Alfredo Aglietti sulla panchina del. Due sfide, una sul finire del 2022, l'altra a inizio 2023. Un pareggio, una sconfitta e via: Massimoha già ...Il club del presidenteha deciso di richiamare Pep Clotet, alla sua terza avventura a. Ecco tutti i cambi in panchina della Serie B 2022/23È durata appena due partite l'... Ribaltone Cellino a Brescia: non si dimette e richiama Clotet - L'Unione Sarda.it A Brescia si cambia ancora. La sconfitta patita con il Sud Tirol è costata caro ad Alfredo Aglietti. Il tecnico ex Virtus Entella è stato esonerato dal presidente Massimo Cellino.Dopo appena due partite da allenatore del Brescia, Alfredo Aglietti è stato sollevato dall'incarico: fatale per lui l'ultima sconfitta contro ...