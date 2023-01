Brendan Fraser trionfa ai Critics’ Choice Awards | il discorso commovente VIDEO

(Di lunedì 16 gennaio 2023)hato come migliore attore protagonista ai, grazie alla sua interpretazione in The Whale di Darren Aronofsky. Idel suodi accettazione del premio sono andati virali, dato che i fan speravano da tempo che l’attore ottenesse un riconoscimento prestigioso per questa sua prova. @worstofgrindrWins Best Actor!!! #fyp #critics#foryou ? original sound – Worst of Grindr Nelle’emozionanteha ringraziato i suoi compagni di viaggio. “Ero nella natura selvaggia. E probabilmente avrei dovuto lasciare una scia ...

Best Movie

... i Critics' Choice Awards hanno visto anche il riscatto diche ha vinto la statuetta per il miglior attore per la sua interpretazione in 'The Whale' entrando così di diritto tra i ...... Miglior Film: Everything Everywhere All at Once ( Dan Kwan , Daniel Scheinert ) Miglior Attrice: Cate Blanchett ( Tár ) Miglior Attore:( The Whale ) Miglior Regista: Daniel Kwan e ... Brendan Fraser in lacrime ai Critics Choice Awards dopo la vittoria: «Vi siete svegliati per me» [VIDEO] Il più importante riconoscimento assegnato da giornalisti e critici incorona il film dei Daniels. Tra gli attori emozionato trionfo di Brendan Fraser. Si confermano Blanchett, Bassett, Ke Huy Quan. De ...Brendan Fraser è stato premiato come Miglior Attore ai Critics Choice Awards 2023, per il ruolo di Charlie, interpretato nel film The Whale diretto ...