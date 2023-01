Bravados | un western capolavoro nella prateria

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023)Raimovie ore 21.10 Con Gregory Peck, Joan Collins, Stephen Boyd. Regia di Henry King. Produzione USA 1958. Durata: 1 ora e 40LA TRAMA Un uomo che da molto tempo dà la caccia agli assassini della moglie, crede di averli individuati in una banda di quattro fuorilegge che sono stati recentemente catturati ai confini del Messico. I quattro dovrebbero essere impiccati a breve, ma la notte prima dell'esecuzione scappano prendendo una ragazza del luogo come ostaggio. Il vedovo li insegue e ne elimina tre. Ma dal quarto avrà una sorpresa. PERCHE' VEDERLO Perchè è un bel filmonecome se ne facevano negli anni 50 (il decennio migliore per i film della). Gregory Peck domina la scena come implacabile vendicatore. Ma intorno ha "facce" sensazionali: Stephen Boyd ("Ben Hur") Lee Van Cleef, Henry Silva. Joan ...