Brasile | aumenta la censura contro la destra

(Di lunedì 16 gennaio 2023)lai profili sgraditi a De Moraes. Per ordine giudiziario del ministro del Tribunale supremo federale (STF) Alexandre de Moraes, diversi profili social sono stati rimossi negli ultimi due giorni. Secondo il giornalista statunitense Glenn Greenwald, “il regime diinsta crescendo rapidamente” e considera la misura “scioccante”, poiché la determinazione raggiunge diverse piattaforme di social media, come Instagram e Twitter. “Non riesco a misurare quanto sia scioccante e pericoloso questo nuovo ordine di”, ha scritto il giornalista su Twitter. “È dallo stesso giudice che persino il New York Times ha dipinto come autoritario: Alexandre de Moraes”. Anche i deputati federali Nikolas Ferreira (PL-MG), il più votato in ...

Italiavola & Travel –

Crediamo in una Lombardia che cresce el'export, la ricchezza prodotta lì porta crescita al ...arrivato sotto il palco con un cartello con la foto di Meloni e l'ex presidente del...... negli Stati Uniti , in Vietnam,, Russia e Australia . E in Svezia, per l'appunto. L'... le REE sono indispensabili alla transizione ecologica, ma per estrarle e lavorarle sil'... TP crescrà a Napoli del 20% nel 2023. Aumenta i voli anche nel ... La domanda di energia elettrica globale aumenta costantemente e tra le fonti rinnovabili che crescono di più c’è certamente l’eolico.La sospensione dello sciopero dei benzinai, i combattimenti in Ucraina, e la direttiva europea sull'efficienza energetica delle case ...