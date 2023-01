Bottigliate ai passanti in pieno centro | 4 feriti Fermato col taser | poi le manette

L'Eco di Bergamo

... e un gruppo di sudamericani, l'ho capito perché urlavano in spagnolo, si prendevano a, ...paura che sassi e bottiglie arrivino anche su qualche vetrina o addirittura addosso ai' ...A chiamare i soccorsi sono stati alcuni. I sanitari dell'Ares 118 hanno quindi ... Preso aper una sigaretta negata La sera precedente un altro epidosio di cronaca . Un sedicenne ha ... Bottigliate ai passanti in pieno centro: 4 feriti. Fermato col taser, poi ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Bergamo. Attimi di paura domenica tra via Zambonate e Porta Nuova. È stata importunata anche una cameriera. Tra i medicati due poliziotti. Prima ha colpito due passanti con delle bottigliate dopodiché ...