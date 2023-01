Boss in incognito 2023 streaming e diretta tv | dove vedere il docu-reality con Max Giusti

(Di lunedì 16 gennaio 2023)intv:ilcon MaxQuesta sera, 16 gennaio, va in onda la seconda puntata diin, ildi Rai 2 condotto da Max. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni datori di lavoro che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Maè possibile ...

Rai Storia

Così l' attrice inarriva sull'isoletta con una borsa di paglia piena di rullini e, col tempo, si avvicina aie li fotografa. Niente a che vedere con le foto sgranate, screenshot di ...... ma Riccardo Pezzali ha preso parte anche alla trasmissioneindi Max Giusti. Ecco tutto quello che si sa della sua storia, dalla biografia alla carriera... Chi è Riccardo Pezzali e ... Boss in incognito - RAI Ufficio Stampa Boss in incognito 2023 stasera in tv , lunedì 16 gennaio , su Rai 2 . Nuovo appuntamento con il dock reality condotto da Max Giusti, ..."Boss in incognito", questa sera alle 21.20 su Rai 2 una nuova puntata del docu-reality condotto da Max Giusti.