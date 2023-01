(Di lunedì 16 gennaio 2023) Wall Street chiusa per festività . Yen a massimi da maggio scorso sul biglietto verde, euro resta sopra 1,08 dollari. Petrolio in discesa. Spread stabile poco sopra 180 punti, rendimento sotto 4%

Il Sole 24 ORE

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Appaiono positive nel finale le principalieuropee, con gli indici Usa fiacchi nel giorno delle trimestrali delle banche. La migliore è ...54%) e Lloyds (+1,95%), piùUnicredit (+0,84%) e ... Borse Ue caute dopo il rally. A Milano riflettori su Tim (Teleborsa) - Si muove con cautela la seduta finanziaria odierna delle borse europee, così come a Piazza Affari, orfani oggi di Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day. L'attenzione degli ...Indicazioni positive per i mercati europei, Wall Street resta chiusa. Asia contrastata. Per la regina delle criptovalute è la miglior partenza d'anno dopo quella del 2020 ...