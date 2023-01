Il Sole 24 ORE

...225 della borsa diha chiuso in calo di oltre l'1% dopo la pubblicazione del dato relativo all'inflazione del Giappone. Bene la borsa di Sidney (+0,82%) e di Seoul (+0,53), mentre ledi ...La borsa diha iniziato la settimana con una seduta negativa. L'indice Nikkei ha lasciato sul terreno l'1,14% a 25.822 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 25.748 punti e un massimo di ... Borse, Tokyo chiude in calo dell’1,1% per l’apprezzamento dello yen Le Borse asiatiche concludono la seduta in modo contrastato mentre l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. ( ...La valuta nipponica ha guadagnato oltre il 3% rispetto al dollaro dalla metà della scorsa settimana, tornando ai livelli più alti contro il biglietto verde dalla fine di maggio 2022 ...