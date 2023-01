Borsa | Europa positiva guarda a energia e inflazione | Milano +0 | 3%

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Le Borse europee, orfane di Wall Street che resterà chiusura per festività, proseguono le contrattazioni senza particolare slancio ma in terreno positivo. Gli investitori concentrano l'attenzione sul ...

Le Borse europee, orfane di Wall Street che resterà chiusura per festività, proseguono le contrattazioni senza particolare slancio ma in terreno positivo. Gli investitori concentrano l'attenzione sul ...... Il leader dell'esplorazione stratosferica World View si quota ingrazie a un accordo SPAC ... Continua a leggere 100esimo Salone dell'Auto di Bruxelles: SBARCA INSERES 5, L'E - SUV PREMIUM ... Borsa: Europa apre in rialzo, ottimismo su inflazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 gen - Procedono con cautela le Borse europee quando si avvicina la meta' seduta, con gli indici comunque sopra i minimi della mattinata. In una giornata sen ...Sul fronte valutario l'euro registra un lieve rialzo a 1,0833 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In crescita Londra a Parigi (+0,1%), Francoforte (+0,2%), Milano (+0,3%) mentre ...